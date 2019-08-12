Тюменскому велосипедисту, расстрелявшему Росгвардию, предъявили обвинение

В Тюмени предъявлено обвинение 49-летнему мужчине, который стрелял в сотрудников Росгвардии. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, – сообщили в СУ СКР по Тюменской области и добавили, что причины и обстоятельства ЧП устанавливаются.

Напомним, дело возбуждено по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). В субботу, 10 августа около полуночи на улице Интернациональной обвиняемый, вооруженный двумя ножами, травматическим и сигнальным пистолетами, произвел несколько выстрелов из травматического пистолета в сотрудников Росгвардии.

Стрелявший оказался человеком без криминального прошлого. Как рассказали «Новому Дню» в пресс-службе следственного комитета, он просто испугался проверки правоохранителей.

«Он ехал с арсеналом (ножи, травматический и сигнальный пистолеты – прим.ред.) и испугался, что его задержат. Решил, что сможет избежать ответственности, скрывшись от росгвардейцев, – пояснили в СУ СКР по Тюменской области. – Сейчас устанавливается, не стоит ли он где-то на учете, потому что странно, что задержанный ехал ночью с оружием на велосипеде».

Тюмень, служба информации

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