Мужчина, расстрелявший Росгвардию в Тюмени, сделал это от испуга

Мужчина, обстрелявший ночью в субботу, 10 августа, бойцов Росгвардии в Тюмени, оказался обычным горожанином без криминального прошлого.

Как рассказали «Новому Дню» в пресс-службе следственного комитета, подозреваемый просто испугался проверки правоохранителей.

«Он ехал с таким арсеналом (ножи, травматический и сигнальный пистолеты – прим.ред.) испугался, что его задержат. Решил, что сможет избежать ответственности, скрывшись от росгвардейцев, – пояснили в СУ СКР по Тюменской области. – Сейчас устанавливается, не стоит ли он где-то на учете, потому что странно, что задержанный ехал ночью с оружием на велосипеде».

В понедельник, 12 августа суд должен избрать для подозреваемого меру пресечения.

В пресс-службе управления Росгвардии по Тюменской области отказались от комментариев, отметив, что расследование уголовного дела находится в компетенции Следственного комитета.

Напомним, около половины первого часа ночи 10 августа мужчина открыл стрельбу по сотрудникам Росгвардии. Злоумышленника задержали с целым арсеналом оружия. Преступник пытался сбежать от силовиков, которые остановили его для проверки на улице Интернациональной в Тюмени. При приближении росгвардейцев он бросил в их сторону рюкзак и открыл огонь. Один сотрудник вневедомственной охраны получил ранение, нападавший также был ранен. Сейчас 49-летний подозреваемый находятся в больнице, он ранен в ноги.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 12.08.19

В Тюмени банда мошенников-гастролеров обворовывала квартиры, выставленные на продажу. / В Тюмени велосипедист расстрелял сотрудников Росгвардии (ФОТО). / Тюменского депутата лишили мандата за утрату доверия. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»