В Тюмени с крыши девятиэтажного дома упал мужчина

Рано утром 14 августа в Тюмени найдено тело 47-летнего мужчины с травмами, характерными для падения с высоты. Труп лежал под окнами жилого дома на Червишевском тракте.

Как сообщили в СУ СКР по Тюменской области, по предварительным данным мужчина выпал с крыши девятиэтажного дома. В ведомстве «Новому Дню» уточнили, что речь точно не идет о несчастном случае на производстве. В доме капитальный ремонт не велся, рабочих на крыше не было.

Причины ЧП выясняются. Следователи проводят опросы очевидцев, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 13.08.19

В Тюмени начинают работу полицейские на велосипедах. / В Тюмени молодые любовники жестоко обманули знакомого мужчину. / В Тюмени выросла коррупция. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»