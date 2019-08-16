В Тюмени мужчина упал с 14-го этажа

В Тюмени второй за три последние три дня случай падения человека с высоты. Утром 16 августа под окнами жилого дома, расположенного на ул. Харьковской, обнаружено тело 33-летнего мужчины с характерными травмами.

Следственный комитет проводит проверку. В ведомстве сообщили, что по предварительным данным мужчина выпал с 14 этажа.

В пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области сообщили, что вызов на станцию «скорой помощи» поступил в 11:52, через шесть минут медики были на месте, но им оставалось только констатировать смерть пациента.

Источник «Нового Дня» рассказал, что мужчину нашли у дома №68. «Видимо, он случайно выпал с большой высоты, потому что были обнаружены признаки того, что перед падением мужчина пытался забраться обратно в дом», – сказал собеседник агентства.

Напомним, рано утром 14 августа в Тюмени было найдено тело 47-летнего мужчины, который выпал с крыши девятиэтажного дома.

Тюмень, служба информации

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