В Тюмени следователи изымают документы в больнице, где не приняли девушку с отеком легких

Тюменские следователи проводят выемку документов в ФБГУЗ «Западно-Сибирский медицинский центр ФМБА России», который в городе называют «больницей водников». В этом медицинском учреждении отказались помочь девушке с отеком легких, – сообщили в следственном комитете.

Утром 25 августа 2019 года жительнице города Тюмени стало плохо, у нее началась сильная аллергическая реакция, медики скорой помощи сделали ей укол и отвезли в больницу. Там девушку не приняли, сославшись на окончание смены. После чего, пациентка была доставлена в Областную больницу на ул. Котовского.

«В настоящее время следователи регионального СКР выехали на место происшествия в указанную больницу, где изымают необходимую документацию», – сообщили в СУ СКР по Тюменской области. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Тюмень, служба информации

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