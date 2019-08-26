Тюменского адвоката, которая была в международном розыске, задержали в Екатеринбурге

В Екатеринбурге по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере задержан тюменский адвокат Роза Дроздова, сообщили два источника «Нового дня», близкие к правоохранительным органам. Юрист, взявшая с клиентки более 20 млн руб на взятки высокопоставленным тюменским силовикам, с 2017 года находилась в международном розыске.

По данным источников, Розу Дроздову задержали в Екатеринбурге. В понедельник, 26 августа адвокат, якобы, уже находилась в СИЗО в Тюмени.

Уголовное дело против Дроздовой было возбуждено 22 сентября 2017 года по обвинению в мошенничестве. По неофициальной информации, адвокат выманила у жены тобольского предпринимателя Игоря Белкина более 20 млн рублей якобы на взятки тогдашним прокурору Тюменской области Владимиру Владимирову, председателю областного суда Анатолию Сушинских и начальнику РУ ФСБ по Тюменской области Вадиму Пятилетову.

Деньги были нужны, чтобы «решить вопрос» с прекращением уголовного преследования Игоря Белкина, рассказывала его жена Ирина. Белкина обвиняли в 2014 году в покушении на убийство депутата тюменской областной думы Владимира Майера. Адвокат, по словам Ирины Белкиной, сначала обещала за 8 млн руб взятки руководству тюменского областного суда прекращение уголовного дела против Белкина, потом – за 7 млн руб содействие в этом вопросе прокурора региона Владимира Владимирова. Еще два млн руб адвокат попросила на взятку начальнику РУ ФСБ, чтобы тот не противодействовал освобождению предпринимателя.

Всего Белкина, по ее собственным утверждениям, передала Дроздовой 23 млн руб и 12 тыс долларов США. Несмотря на это, Игорь Белкин был осужден и приговорен к реальному лишению свободы, а его жена добилась возбуждения уголовного дела следственным управлением СК РФ по Тюменской области. По словам источника «Нового Дня», задержанный адвокат рассказывала клиентам, что юридические вопросы решаются в Тюменской области вне правового поля, и козыряла своими связями в суде и правоохранительных органах: теперь уже экс-судья, председатель судебной коллегии по гражданским делам, член президиума Тюменского областного суда Фания Григорьева приходится Розе Дроздовой сестрой.

В пресс-службе следственного управления СК РФ по Тюменской области отказались от комментариев.

Тюмень, служба информации

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