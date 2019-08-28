СКР озвучил подробности задержания тюменского адвоката в аэропорту Екатеринбурга

Следственный комитет в среду, 28 августа подтвердил факт задержания тюменского адвоката Розы Дроздовой, находившейся в международном розыске. «Новый День» первым сообщил о задержании юриста еще в понедельник, 26 августа.

Как сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области, обвиняемая была защитницей одного из жителей Тюмени, который был осужден за преступление против личности. Рассказами о своих связях среди высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов адвокат убедила супругу подзащитного, что может добиться прекращения уголовного преследования мужчины по реабилитирующим основаниям за крупную сумму денег.

С сентября 2015 года по февраль 2017 года потерпевшая передала адвокату около 23 млн рублей и 12 тыс. долларов США, но освобождения мужа так и не дождалась. Деньги обвиняемая по требованию потерпевшей ей также не вернула. После этого обманутая клиентка обратилась в правоохранительные органы.

В сентябре 2017 года адвокату было предъявлено обвинение и заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Обвиняемая успела ранее уехать из России и была объявлена в международный розыск.

25 августа адвоката задержали в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге. Ее обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

Как писал «Новый День», задержанного адвоката зовут Роза Дроздова. Она является сестрой экс-председателя судебной коллегии по гражданским делам, члена президиума Тюменского областного суда Фании Григорьевой.

Дроздова выманила у жены тобольского предпринимателя Игоря Белкина более 20 млн рублей якобы на взятки тогдашним прокурору Тюменской области Владимиру Владимирову, председателю областного суда Анатолию Сушинских и начальнику РУ ФСБ по Тюменской области Вадиму Пятилетову.Деньги были нужны, чтобы «решить вопрос» с прекращением уголовного преследования Игоря Белкина, которого обвиняли в 2014 году в покушении на убийство депутата тюменской областной думы Владимира Майера.

Тюмень, служба информации

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