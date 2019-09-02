Власти Тюменской области забирают полномочия у мэрии города

Власти Тюменской области забирают у Тюмени и Тюменского района полномочия по установлению публичного сервитута в целях размещения объектов электросетевого хозяйства, тепловых и водопроводных сетей, линий и сооружений связи, линейных объектов системы газоснабжения, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов.

Такой законопроект внесло в облдуму правительство региона. В пояснительной записке говорится, что публичный сервитут устанавливается органами местного самоуправления, но основным участником правоотношений, связанных с предоставлением земельных участков, является все-таки область.

Так, в целях сокращения срока технологического присоединения к сетям электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения принято специальное постановление правительства. «Заявление о необходимости получения прав на землю, расположенную на территории Тюмени или Тюменского района либо находящиеся в собственности области и расположенные на территории иных муниципальных образований, подается по принципу «одного окна» в уполномоченный исполнительный орган государственной власти Тюменской области», – говорится в записке.

За 2017-2018 годы область выдала и заключила 876 разрешений на использование земель или земельного участка и 129 соглашений об установлении сервитута.

Кроме этого, в целях эффективного управления земельными ресурсами законопроектом предлагается отнести к полномочиям органов госвласти Тюменской области полномочия органов местного самоуправления по установлению публичного сервитута в целях складирования строительных материалов, размещения временных или вспомогательных сооружений и техники, которые необходимы для обеспечения строительства, реконструкции, ремонта объектов транспортной инфраструктуры федерального, регионального или местного значения.

Тюмень, служба информации

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