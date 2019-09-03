В Тюмени дети запинали ногами двоих целующихся мужчин

В Тюмени группа детей избила двух пьяных мужчин. Которые целовались на детской площадке. Видео инцидента было размещено в группе «Моя Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». На записи видно, как мальчики 10-13 лет сначала оскорбляют мужчин (в том числе при помощи нецензурных слов), а потом начинают бить одного из них ногами.

Идентифицировать место происшествия по ролику затруднительно, данных о времени, когда он был сделан, также нет, очевидно только, что дело было летом. Целующиеся на детской площадке мужчины находятся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Детям не составило труда уложить одного из них на землю и начать бить. На помощь взрослому приходит еще один мужчина, который пытается оттащить нападающих.

Публикация видео в группе «Инцидент Тюмень» набрала более двухсот комментариев. Люди обсуждали как недопустимость поведения мужчин, так и агрессивность детей.

«Геев этих не защищаю. Позор им. Как впрочем, и тем гетеро-парочкам, которые также ведут себя на виду у всех. Но и деток тоже не буду защищать и, тем более, хвалить. Сегодня они отпинали геев, завтра – бомжа, потом ещё кто-нибудь им не понравится. Аппетит приходит во время еды, как говорится», – пишет пользователь Ольга Таркова.

«Никакая из сторон не права, воспитания у детей ноль, а алкашам не место на детской площадке», – соглашается Даша Гречка.

Однако очень многие назвали детей «красавчиками», а их поведение – «достойным».

В пресс-службе УМВД по Тюменской области «Новому Дню» заявили, что никакой информации о подобном инциденте в полицию не поступало. Сейчас видео передано участковым уполномоченным, будет устанавливаться время, место и обстоятельства произошедшего.

Тюмень, служба информации

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