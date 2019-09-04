Тюменские власти приостановили реализацию скандального проекта, чтобы «не выбрасывать людей на улицу»

Реконструкция улицы Мельникайте в Тюмени затягивается из-за проблем с земельными участками. Строительство транспортной развязки на пересечении Мельникайте и улицы Дамбовской и расширение магистрали от реки Туры до улицы Дружбы будет завершено в конце 2020 года, сообщил на заседании комитета областной думы по аграрным вопросам и земельным отношениям начальник Главного управления строительства региона Сергей Шустов.

Вопрос о ходе реконструкции улицы Мельникайте задал либерал-демократ Артем Зайцев. По словам думца, реализация проекта «вызывает много вопросов со стороны населения».

«Строительство (развязки на пересечении улиц Мельникайте и Дамбовской – прим. ред.) приостановлено в связи с тем, что часть земельных участков соответствующим образом не оформлены. Чтобы не выбрасывать людей на улицу, мы приостановили строительство и сейчас занимаемся оформлением законным способом оставшихся земельных участков под некоторыми строениями и несколькими гаражными кооперативами», – объяснил Шустов.

Первый этап работ по расширению улицы Мельникайте от реки Тура до улицы Дружбы выполнен. Это переустройство коммуникаций и демонтаж высокой насыпи, по которой доставлялось топливо на ТЭЦ-1. Сейчас разработана проектно-сметная документация на укладку дорожного покрытия, однако строителям мешают «пара земельных участков», которые нужно изъять, прежде чем получить разрешение на строительство.

В ГУСе планируют изъять участки в сентябре, после чего через торги будет определен подрядчик на расширение улицы. К ноябрю следующего года управление обещает закончить строительство развязки.

Ранее правительство Тюменской области намеревалось превратить улицу Мельникайте в дорогу непрерывного движения без светофоров. Проект вызвал бурное обсуждение, с резкой критикой идеи выступил российский урбанист, блогер Илья Варламов, заявивший, что реализация проекта ухудшит экологическую обстановку в городе и обесценит недвижимость рядом с дорогой.

Тюмень, служба информации

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