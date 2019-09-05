Безработные тюменцы начнут получать из бюджета по 10 тысяч в месяц

Власти Тюменской области запускают пилотный проект по оплате профобучения для безработных граждан и поддержке их семей во время учебы. Участниками станут жители Абатского и Казанского районов. Выплаты они будут получать на основании социального контракта единовременно или ежемесячно.

В постановлении, которое подписал губернатор Александр Моор, говорится, что на денежную помощь из бюджета могут рассчитывать неработающие и не занимающиеся индивидуальным предпринимательством тюменцы, чей ежемесячный доход (среднедушевой доход семьи) не превышает прожиточный минимум на душу населения в Тюменской области.

Ежемесячная выплата в размере 10 тысяч рублей будет назначаться на срок прохождения профессионального образования, но не больше, чем на шесть месяцев.

Деньги не дадут тем, у кого в собственности есть два и более жилых помещений, нежилые здания и строения (за исключением садовых домов), два и более транспортных средств. Если у тюменца есть машина и одновременно подсобное хозяйство (больше одной головы крупного домашнего скота, больше двух голов среднего или больше 10 голов мелкого скота и птицы) на помощь из бюджета ему также рассчитывать нельзя. То же самое касается пасечников – при наличии более пяти пчелиных семей вопрос выплат отпадает.

Чтобы получить индивидуальную помощь из бюджета необходимо подать заявление в управление соцзащиты населения и собрать ряд справок (документ о доходах, договор с обучающей организацией о профобучении, трудовая книжка и т.д.).

Предполагается, что после получения профессионального образования получатель выплат трудоустроится или начнет собственный бизнес. В заявлении нужно будет написать о планируемой деятельности.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 05.09.19

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