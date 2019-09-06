В жутком ДТП в Тюменской области погибла школьница, возвращавшаяся в Югру на учебу (ФОТО)

Утром 6 сентября на 173 километре автодороги Шадринск-Ялуторовск произошло ДТП, в котором двое человек погибли, еще четверо были ранены.

Среди погибших – 15-летняя девочка и 42-летний мужчина, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области.

По предварительным данным, авария случилась в шестом часу утра. На дороге столкнулись ВАЗ2110 и «Киа Спектра». Один из водителей выехал на «встречку». Кто конкретно, сейчас устанавливается.

В «Киа» ехали 60-летний мужчина и его супруга, они везли 15-летнюю внучку на учебу в Нижневартовск. Девочка спала на заднем сидении и не была пристегнута, она погибла. Ее бабушку доставили в больницу, дедушке оказали помощь на месте ДТП.

Также погиб водитель «ВАЗа», житель Ульяновской области. Двое его пассажиров попали в больницу.

После аварии движение на дороге было частично ограничено, переведено в реверсивный режим. По одной полосе. В ГИБДД заверили, что затруднений в движении нет.

В департаменте здравоохранения Тюменской области уточнили, что в результате ДТП трое пострадавших были доставлены в Областную больницу № 23 города Ялуторовска. У одного пациента перелом ребер, состояние оценивается как средней степени тяжести. У двоих пострадавших сочетанная травма, они в реанимации, состояние одного оценивается как тяжелое, другого – как крайне тяжелое. Вызов на станцию «скорой помощи» поступил в 5:42, медики были на месте ДТП через 18 минут.

С начала года это третье ДТП с гибелью детей в регионе, добавили в ГИБДД. Все дети были пассажирами легковых машин, двое из них возвращались домой в северные округа после летнего отдыха. Предыдущая такая трагедия произошла в конце августа.

Тюмень, служба информации

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