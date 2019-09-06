Тюменским чиновникам в два раза повысили суточные в командировках

Тюменским чиновникам подняли размер суточных. Если раньше государственные гражданские служащие, уезжая по работе в другие города России, получали за каждый день командировки 200 рублей (в Москве и Санкт-Петербурге – 300 рублей), то сейчас суммы выросли в два раза – 400 и 600 рублей соответственно.

Постановление об этом подписал губернатора Александр Моор.

Стоит отметить, что на 600 рублей в Москве можно десять раз проехать на метро или один раз поесть в недорогой столовой. Поэтому вряд ли расходы чиновников компенсируются в столь малом объеме.

В постановлении, регулирующем порядок и условиях командирования говорится, что тюменским госслужащим возмещаются «иные расходы», связанные со служебной командировкой (при условии, что они произведены с разрешения или ведома представителя нанимателя).

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 06.09.19

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