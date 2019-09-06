В Тюмени сотрудник госпредприятия сломал позвоночник, ликвидируя последствия урагана

В Тюмени тяжело травмировался рабочий Тюменского областного дорожно-эксплуатационного предприятия. ЧП произошло еще 25 июля. Мужчина расчищал тротуар от поваленных ветром деревьев. Он оттаскивал спиленные ветки и стволы на газон.

«В очередной раз, взяв ствол отпиленного дерева весом около 5 кг, забросил на плечо и понес его на газон, в этот момент потерял равновесие и опрокинулся назад, в результате чего получил травму тяжелой степени – сломал позвоночник, теперь ходит в корсете», – сообщили в Роструде Тюменской области.

В ходе расследования выяснилось, что «ТОДЭП» плохо организовало процесс и не обеспечило безопасность работника на рабочем месте.

«Также не в полной мере обеспечено наличие комплекта нормативно-правовых актов, содержащих требования охраны труда в соответствии со спецификой деятельности предприятия и в отсутствии контроля со стороны руководства за выполнением работниками своих обязанностей без прохождения периодического медицинского осмотра», – добавили в инспекции.

По результатам расследования комиссия квалифицировала несчастный случай как связанный с производством. Сейчас государственной инспекцией труда в Тюменской области решается вопрос о привлечении работодателя к административной ответственности.

Тюмень, служба информации

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