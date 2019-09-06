Власти Тюмени обвинили коммунальщиков в пробках и отсутствии воды

Единая теплоснабжающая компания Тюмени – «Устэк» – провалила подготовку к зиме. Если бы холода наступили сегодня, без отопления в Тюмени остались бы 294 многоквартирных дома, сообщил на экстренном совещании в администрации города 6 сентября 2019 года директор департамента городского хозяйства Семен Тегенцев.

Совещание было посвящено ремонтным и строительным работам на объектах городской инфраструктуры, которые так или иначе затрагивают городской транспорт. «Мы говорим о тех работах, которые проводятся в границах улично-дорожной сети, на дворовых территориях, озелененных территориях. Я думаю, все уже побывали непосредственными участниками пробок. Я уже не говорю о количестве обращений, которые поступают к нам», – объяснил глава города Руслан Кухарук причины экстренного совещания.

По словам главы Тюмени, задержки реконструкции сетей приводят к срывам сроков благоустройства дворов и огромным пробкам на дорогах. Кухарук отметил, что сроки завершения ремонтов переносили уже несколько раз.

«Я разделяю мнение горожан, что [коммунальщики] как будто специально дождались, когда лето закончится, начнется учебный период, и [лишь тогда] приступили к работам. Мы с вами в начале года договорились, что работа будет слаженная, сделали общую карту-схему проведения работ, чтобы синхронизировать работы по благоустройству дворов, проведению капитального ремонта и строительства автомобильных дорог. В итоге, когда дети пошли в школу и все вернулись из отпусков, мы реально включились в работу. В итоге мы приходим к тому, что плановые сроки работ переносятся не по два и не по три, а большее количество раз», – возмутился мэр, заявивший, что «весь город стоит».

По данным чиновников администрации Тюмени, пропускная способность дорог из-за ремонтов снизилась вдвое, а средняя скорость движения автотранспорта – на 7 км/ч. В качестве самого яркого примера Кухарук привел улицу Профсоюзную, которая целыми днями стоит в пробках из-за работ, проводимых компанией «Устэк». Мэра особо возмутило, что ремонтные работы прекращаются в шесть часов вечера, а не ведутся в три смены и в выходные дни, чтобы минимизировать неудобства для горожан.

Говоря о летнем ремонте теплосетей, глава города заявил, что на себе ощутил затянувшееся отключение горячей воды. «Реально же люди пишут по поводу отключений горячей воды: «Уважаемый Руслан Николаевич Кухарук, мы живем в центре города. Придите и посмотрите, как мы живем дома и умываемся с утра, принимаем душ», – поделился мэр содержанием письма. – Я живу в таком же доме, в котором перенос отключения и подключения горячей воды происходил уже несколько раз. Начинали с июля, и каждый раз к этому периоду добавлялись по две-три недели».

Директор департамента городского хозяйства Семен Тегенцев рассказал, что 294 многоквартирных дома в Тюмени остались бы без тепла, если бы холодная погода установилась прямо сейчас. По словам чиновника, работы на теплосетях завершены лишь на небольшом числе объектов, те ремонты, которые должны были начаться в мае, начались в конце августа, часть работ либо не начата вообще, либо перенесена на следующий год. Так, все еще не начато подключение новых потребителей в районе улицы Алебашевской. «Ситуация уже настолько критична, что нужно ручное управление по каждому объекту», – оценил масштаб проблемы Кухарук.

Гендиректор «Устэк» Александр Перекальский вину за срыв сроков возложил на мэрию и низкие расценки на выполнение работ. Он заявил, что чиновники не предоставили вовремя списки дворов, где должны были проводиться работы, и предложил «смотреть объективно на ту бюрократию, которая есть в департаменте городского хозяйства». Кроме того, Перекальский сказал, что его компания и ее подрядчики работают в убыток себе.

«Мы очень скованы в процессах по дворовым территориям, и те проблемы, которые там есть, связаны со сметной стоимостью работ, – заявил Перекальский. – Подрядчики просто не хотят работать по той стоимости, которая есть. Мы не можем найти подрядчиков за эти деньги. Проблема решается очень просто: либо мы поднимаем эти цены на законодательном уровне, либо отказываемся от этих работ вообще, и администрация делает эти работы самостоятельно».

Интересно, что «Тюмень Водоканал», являющийся вместе с «Устэк» одним из основных исполнителей ремонтных работ на городских коммунальных сетях, почти все успел сделать вовремя и на расценки не жаловался. Лишь на 1 объекте компания допустила задержку окончания работ в 10 дней. В проезде Заречном работы не были закончены, причем «Тюмень Водоканал» и «Устэк» обвинили в срыве сроков работ друг друга.

Замглавы администрации Тюмени Павел Перевалов, в ведении которого находится сфера коммунальных ремонтов, назвал заявления Александра Перекальского странными, сообщив, что списки дворов для ремонта были готовы еще летом 2018 года. Чиновник не стал сдерживаться, отвечая на слова о низких расценках на ремонтные работы. «Если кому-то хочется больше денег, это индивидуальные проблемы», – заявил Перевалов.

В итоге, гендиректор «Устэк» пообещал к 15 сентября завершить работы, необходимые для начала отопительного сезона.

Отметим, что АО «Устэк» является Единой теплоснабжающей организацией в Тюмени. Компания была учреждена ПАО «СУЭНКО», принадлежащей структурам, контролируемым уральскими энергетиками Алексеем Бобровым и Артемом Биковым. Алексей Бобров контролирует также компанию – регионального оператора по обращению с коммунальными отходами «ТЭО», которая строит в Тюменской области три мусоросортировочных завода и реализует «мусорную» реформу.

Тюмень, служба информации

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