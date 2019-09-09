Тюменец расстрелял собаку после того, как нашел в лесу ружье вместо шишек

В Вагайском районе местный житель застрелил соседскую собаку из найденного в лесу ружья. Оружие преступник нашел, когда собирал шишки, сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области. Его обвиняют в жестоком обращении с животными. Уголовное дело было возбуждено в пятницу, 6 сентября.

По предварительным данным, в начале сентября жительница села Супра Вагайского района обнаружила утром у себя во дворе свою убитую собаку. Животное погибло от огнестрельных ранений. Хозяйка собаки рассказала прибывшему на вызов участковому, что поздно вечером услышала возле дома приглушенные хлопки, но не придала им значения. Полицейский собрал гильзы от оружия и задержал стрелка. Им оказался в прошлом судимый за незаконное проникновение в жилище 36-летний сосед владелицы собаки.

В полиции задержанный рассказал, что нашел ружье с 4 патронами, когда собирал кедровые шишки в лесу. Мужчина захотел показать находку другу, но по пути его облаяла соседская собака. Несмотря на то, что она сидела на привязи, преступник испугался, что собака может сорваться с привязи и напасть, поэтому четыре раза выстрелил в животное.

В полиции сообщили, что личных неприязненных отношения между стрелком и владелицей собаки не было. Сейчас правоохранители выясняют, откуда на самом деле у сборщика шишек появилось ружье, проводят экспертизу оружия и гильз.

Задержанный добровольно сдал ружье в полицию и признал свою вину. Мужчина находится под подпиской о не выезде. По статье 245 УК РФ ему грозит до трех лет лишения свободы.

Вагай, служба информации

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