В Тюмени ребенок так сильно испугался на квесте, что дело дошло до суда

В Тюмени прокуратура наказала гендиректора компании, организующей квесты для детей. К приключенческой игре «Очень странные дела», сюжет которой построен по мотивам одноименного сериала про паранормальные явления, допустили 11-летнего мальчика. При этом квест предполагал возрастное ограничение 12+.

«Попав на загадочный чердак, вы оказываетесь на «той стороне». Она полна мистики и странных явлений. Чтобы выбраться, придется преодолеть себя и раскрыть все тайны обитателей чердака. Все детские страхи здесь оборачиваются реальной опасностью. Главное помнить, что выйти из этого странного места намного сложнее, чем войти, а время неумолимо бежит вперед», – анонсирут квест организаторы.

В итоге ребенок так сильно испугался жуткой музыки и темноты, что отказался продолжать игру.

Дело дошло аж до прокуратуры и суда. Надзорное ведомство провело проверку и возбудило административное дело в отношении гендиректора ООО «Корпорация ОРТ» за нарушение законодательства о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью или развитию.

«Мировой судья судебного участка № 5 Центрального округа Тюмени рассмотрел дело и назначил наказание в виде штрафа в размере 5 тыс. рублей», – сообщили в прокуратуре Тюменской области.

Тюмень, служба информации

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