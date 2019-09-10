Тюменская прокуратура заставила облдуму сократить штат

Тюменская областная дума ликвидирует свое Управление делами. Большинство сотрудников будет переведено в создаваемое хозяйственное управление, 20 ставок сократят, сообщила во вторник на заседании комитета по государственному строительству и местному самоуправлению облдумы руководитель аппарата Анна Кащук.

Проект совершенствования структуры областной думы был разработан после получения представления прокуратуры Тюменской области, указавшей на дублирование функций. Внес проект в думу спикер Сергей Корепанов, документ разрабатывался с весны 2019 года.

Согласно проекту, с 1 января 2020 года управление делами тюменской областной думы перестанет существовать. Его сотрудников переведут в Хозяйственное управление, которое будет создано 1 октября 2019 года. В течение переходного периода в хозуправлении будут работать 11 человек, затем в начале января создадут 165 штатных единиц.

Будут сокращены 20 ставок в нынешнем управлении делами облдумы, в чьи обязанности входило обеспечение кадровой и финансовой деятельности, а также закупки. Этими вопросами станет заниматься аппарат думы. Из 20 сокращаемых ставок 10 являются вакантными, еще 10 занимают работники пенсионного возраста, рассказала Кащук. По словам руководителя аппарата, увеличения расходов реформа структуры думы не повлечет.

После реорганизации в облдуме останется 318 ставок: 165 в хозяйственном управлении и 153 – в аппарате думы.

Тюмень, служба информации

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