Тюменским депутатам оплатят анализы на ЗППП из бюджета

У депутатов тюменской облдумы и их помощников, вышедших на пенсию, начала действовать добровольная медицинская страховка. Бюджет региона выделил 700 тысяч рублей на то, чтобы обеспечить сотрудникам думы возможность бесплатно получать дополнительные платные медуслуги.

Речь идет об амбулаторно-поликлиническом обслуживании, консультациях всех узких специалистов (от гинеколога до мануального терапевта и психиатра), различных манипуляциях (МРТ, массаж, иглорефлексотерапия) и лабораторных исследованиях (от онкомаркеров до диагностики заболеваний передающихся половым путем). Кроме этого, депутатов обеспечат средствами контактной и оптической коррекции зрения.

Отдельно и очень подробно прописана стоматологическая помощь. Список с видами лечения и протезирования зубов, пломбировочных материалов и других расходников занимает целую страницу.

Всего услуги получат 56 человек, страховщиком выступила компания СОГАЗ.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 10.09.19

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