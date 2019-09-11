Суд отказался выпустить на свободу бывшего владельца Антипинского НПЗ

Суд оставил в СИЗО бывшего-владельца Антипинского НПЗ Дмитрия Мазурова. Ходатайство о продлении срока содержания под стражей на три месяца (до 12 декабря) было удовлетворено Тверским районным судом города Москвы.

Уголовное дело против Дмитрия Мазурова по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере было возбуждено в июле 2019 года. 13 июля он был задержан в московском аэропорту «Шереметьево» и взят под стражу.

Его и бывшего гендиректора АНПЗ Геннадия Лисовиченко обвинили в мошенничестве с кредитами Сбербанка. Якобы при получении кредитов они вводили банк в заблуждение относительно финансового состояния завода. В ответ представители Мазурова обвинили Сбербанк в рейдерском захвате предприятия.

На данный момент судом также вынесено решение о взятии под стражу Геннадия Лисовиченко. Экс-гендиректор АНПЗ покинул пределы России и объявлен в международный розыск. Ранее Ленинский районный суд Тюмени отказал Лисовиченко в праве на «золотой парашют» в размере 10 млн долларов США, который бывший руководитель требовал от Антипинского НПЗ.

Москва, служба информации

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