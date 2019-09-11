В Тюменской области ревнивая женщина подожгла чужой дом

В Упоровском районе женщина поссорилась с сожителем и подожгла дом, который они вместе снимали. Причиной конфликта стала ревность, сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

Во вторник, 10 сентября, около 15 часов дня подозреваемая разругалась со своим возлюбленным, дело дошло до драки. После которой мужчина ушел из дома. Возмущенная ревнивица решила ему отомстить и бросила на диван горящую спичку, после чего тоже ушла. Вспыхнул пожар, в котором сгорела одна комната и обшивка дома.

Пожарных вызвали соседи, когда увидели открытое пламя. Владельцу дома причинен ущерб в размере 150 тысяч рублей. Поджигательницу задержали. Ей оказалась ранее судимая жительница района 1968 года рождения. Она признала свою вину. За покушение на умышленное повреждение чужого имущества женщине грозит до 5 лет лишения свободы.

Упорово, служба информации

Упорово. Другие новости 11.09.19

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