В Тюмени бульдозерами раздавили полтонны яблок

На тюменском полигоне ТБО бульдозерами раздавили более 500 кг санкционных яблок. Они были ввезены из Польши, сообщили в управлении Россельхознадзора по Тюменской области.

Яблоки сотрудники Россельхознадзора совместно с таможенниками и транспортной прокуратурой обнаружили на территории складского комплекса «Сибирский на Барабинской» в Тюмени. Документов о фитосанитарной безопасности на яблоки у владельца не было. Судя по маркировке на ящиках, яблоки были привезены из Польши, ввоз сельскохозяйственной продукции из которой запрещен в связи с антироссийскими санкциями.

Яблоки были доставлены на полигон ТБО и с помощью бульдозеров и приведены в непригодный для употребления вид, то есть раздавлены. Предприниматель, у которого была изъята санкционка, ответственности не понесет: в Россельхознадзоре подчеркнули, что уничтожение санкционных продуктов – это самый действенный способ борьбы с ее импортом.

Тюмень, служба информации

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