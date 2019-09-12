Молодой тюменец насмерть забил локтями бабушку и деда

В Тюменской области внук убил бабушку и деда. Трагедия случилась ночью 11 сентября в деревне Вармахли Тобольского района.

Пьяный 20-летний тюменец пришел в гости к пожилым родственникам. Между ними возник конфликт, в ходе которого внук забил пенсионеров кулаками и локтем по голове. От причиненных травм потерпевшие скончались. Уже после этого обвиняемый взял нож и несколько раз ударил им деда в грудь и в живот.

Силовики оперативно установили личность убийцы, молодой человек задержан и скоро будет заключен под стражу. Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц).

Тобольск, служба информации

Тобольск. Другие новости 12.09.19

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