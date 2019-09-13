В Тюмени из-за «Кросса нации» перекроют движение в центре города

В Тюмени 21 сентября будет перекрыто движение в связи с проведением всероссийского забега «Кросс нации». С 6 до 15 часов нельзя будет проехать по дорогам в границах улиц Дзержинского, Володарского, Орджоникидзе и Советской.

Как сообщили в МКУ «Тюменьгортранс», автобусные маршруты №№ 6, 12, 13, 20, 24, 26, 32, 34, 37, 39, 43, 48, 62, 66, 68, 78, 124, 135, 146, 149, 155, 156 будут следовать в объезд улицы Первомайской по улице Челюскинцев. Исключается остановка «ул. Первомайская» (в сторону ул. Советской). Ближайшая доступная остановка – «магазин «Океан».

В движении транспорта возможны затруднения, – предупреждают в администрации Тюмени. Уточнить время прибытия автобусов можно по телефону информационно-справочной службы 8-800-250-0722 (звонок бесплатный).

Напомним, «Кросс нации» – массовое спортивное мероприятие на территории России, забег на дистанции от 1 км до 12 км. Проводится с 2004 года. Основная цель «Кросса нации» – пропаганда здорового образа жизни.

Тюмень, служба информации

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