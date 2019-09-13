Тюменский спонсор мусульман и боксеров объявлен в розыск из-за взятки

Президент конгресса татар Тюменской области, бизнесмен Нурулла Саттаров объявлен в розыск по обвинению в даче взятки в крупном размере должностному лицу. Одновременно с Нуруллой Саттаровым в розыск объявлен его сын Марат Саттаров, но уже за уклонение от уплаты налога на прибыль с организаций в особо крупном размере.

Как сообщает Следственное управление СКР по Республике Калмыкия, отец и сын Саттаровы скрылись от следствия. Поэтому силовики республики 7 сентября сообщили об объявлении обоих в розыск. Следователи попросили помощи в поимке подозреваемых у всех, кто может располагать информацией об их местонахождении.

Отметим, что за прошедшую неделю тюменский следственный комитет никак не уведомил жителей региона о том, что известный местный представитель татарской диаспоры объявлен в розыск. В СУ СКР по Тюменской области сообщили, что управление только что получило информацию об объявлении в розыск Нуруллы и Марата Саттаровых и опубликует ее в понедельник.

По данным источника «Нового Дня», Нурулла Саттаров сейчас может находиться в Москве, где скрывается от правоохранительных органов. Однако калмыцкая группа «ВКонтакте» «Черный список. Элиста. Калмыкия» сообщает, что Саттаров мог покинуть пределы России и уехать в Объединенные Арабские Эмираты.

По данным источника «Нового Дня», все активы Саттарова как в Калмыкии, так и в Тюмени уже арестованы. Якобы, бизнесмен уже дал расчет четверым охранникам, без которых не появлялся на людях в Тюмени.

Нурулла Саттаров – известный человек в Тюменской области. Бизнесмен является соучредителем (в прошлом – президентом) Федерации бокса Тюменской области, региональной Федерации танцевального спорта, до сих пор возглавляет Федерацию студенческого бокса региона.

Стоит отметить, что именно Саттаров спонсировал турнир по боксу памяти Марата Латыпова – ныне покойного вице-президента федерации бокса Российского студенческого союза. Марата Латыпова в Тюменской области считали участником «Десятки» – самой известной организованной преступной группировки региона, действовавшей в 90-е.

Сейчас Саттаров видный представитель татарской диаспоры. Кроме президентства в Конгрессе татар региона, он является председателем президиума тюменского общественного фонда «Оказания содействия религиозным организациям мусульман Тюменской области». Исполнительным директором фонда является Рустам Самкаев – гендиректор АО «АИЖК по Тюменской области».

Нурулла Саттаров – выходец из прокуратуры. В 90-е годы он был заместителем начальника отдела по расследованию особо важных дел прокуратуры Тюменской области(в это время прокуратура занималась также следствием).

Саттарова связывают дружеские отношения с начальником главного организационно-аналитического управления генеральной прокуратуры РФ Андреем Некрасовым, в прошлом – прокурором Тюменского района. Именно Саттаров, по версии собеседника «Нового Дня», пролоббировал назначение экс-первого заместителя прокурора Тюменской области Романа Тютюника на должность прокурора Республики Калмыкия.

В Калмыкии интересы Нуруллы Саттарова касаются, прежде всего, нефтяной сферы. Так, Саттаров владеет ООО «Южный нефтеперерабатывающий завод», ООО «ЕвроСибОйл» (главный актив, выручка в 2017 году – 1,13 млрд руб.), гендиректором в котором является его сын Марат, ООО «Петрокаспийгрупп», ООО «Комсомольскнефть» (гендиректор – также Марат Саттаров).

По данным источника «Нового Дня», Саттаров сумел войти в «нефтянку» Калмыкии благодаря экс-главе республики Кирсану Илюмжинову, к которому он втерся в доверие. Впрочем, в той же группе «Черный список. Элиста. Калмыкия» пишут, что у бизнесмена есть контакт и с избранным 8 сентября этого года главой республики Бату Хасиковым.

Получить комментарий в пресс-службе СУ СК РФ по республике Калмыкия не удалось. Телефоны, указанные на сайте ведомства, не отвечали.

Тюмень, служба информации

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