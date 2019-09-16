Тюменец похитил бывшую возлюбленную на глазах у полиции

В Тюмени 30-летний мужчина похитил свою бывшую сожительницу. Утром 7 июня он поймал женщину возле дома по улице Широтной и насильно посадил ее в свой автомобиль. Примечательно, что преступление было совершено на глазах у участкового уполномоченного. Полицейский пытался помешать злоумышленнику но тот выкрутил руки стражу порядка и нанес удар ногой по голени.

Похититель вывез бывшую возлюбленную в район пруда Лесного города Тюмени, где удерживал в машине до вечера. Как выяснилось, от женщины ему были нужны деньги.

Сотрудники следственного комитета и отдела по борьбе с организованной преступностью УУР УМВД по Тюменской области нашли и задержали мужчину. Сейчас ему предъявлено обвинение по п. «в» «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное с угрозой применения насилия опасного для жизни и здоровья, из корыстных побуждений) и ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Тюмень, служба информации

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