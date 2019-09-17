В Тюменской области заключенные побили конвоиров и отобрали ключи от изолятора

В Тюменской области трое заключенных напали на сотрудников УФСИН. ЧП произошло 7 июня 2019 года в следственном изоляторе Заводоуковска, куда мужчины были доставлены для дальнейшего этапирования.

Во время прогулки осужденные сговорились напали на двух охранников. Один из них сдавил шею конвоиру, а после ударил его несколько раз металлической ложкой по лицу. Второй начал бить другого сотрудника изолятора в область предплечья. Третий обвиняемый также ударил одного из правоохранителей кулаком в руку и отобрал ключи.

Теме не менее, попасть на территорию, где нахождение осужденных запрещено, злоумышленникам не удалось. Их остановили другие конвоиры.

Было возбуждено уголовное дело. В зависимости от роли каждого мужчины обвиняются в дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества с применением насилия в отношении сотрудника места содержания под стражей.

Как сообщают в СУ СКР по Тюменской области, дело направлено для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи в суд.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 17.09.19

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