В Тюмени начнут помогать социальному бизнесу

Тюменские власти будут оказывать поддержку малому и среднему социальному предпринимательству. С такой инициативой выступили депутаты областной думы, 17 сентября проект был направлен спикеру.

Авторы законопроекта предлагают восемь видов помощи социальным предприятиям. В частности это обеспечение инфраструктуры, оказание финансовой или имущественной поддержки (например, предоставления во владение или в пользование областного имущества на льготных условиях). Кроме этого речь может идти об информационной поддержке, различных консультациях, профобучении, содействии в поиске деловых партнеров (например, на ярмарках, деловых конгрессах, выставках с участием соцпредприятий) и «иных мерах».

Социальное предпринимательство – это использование стартапов и других средств для разработки и финансирования решений социальных, культурных или экологических проблем. Если традиционный бизнес оценивают по прибыли и выручке, то для социального предпринимателя главным критерием успешности становится «социальная отдача». Основные направления соцбизнеса это экологический бизнес, помощь людям, находящимся в трудных условиях, организация занятости инвалидов, реабилитация людей, организация досуга детей и т.д.

Тюмень, служба информации

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