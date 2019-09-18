В Тюмени мужчина со шприцем пытался ограбить микрофинансовую организацию

Тюмень (Новый День, служба информации) – В Тюмени безработный мужчина пытался ограбить микрофинансовую организацию. Вечером 17 сентября он пришел в офис МФО на ул. Ямской и, угрожая шприцем с неизвестным веществом, потребовал от менеджера отдать ему деньги из кассы.
«Сотрудница не выполнила требований злоумышленника, начала громко кричать и звать на помощь. Подозреваемый поспешил покинуть офис компании, после чего женщина сразу обратилась в полицию», – сообщили в УМВД по Тюменской области.
Сотрудники патрульно-постовой службы оперативно задержали подозреваемого неподалеку от места преступления. Задержанным оказался безработный 31-летний тюменец. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30 ч.1 ст. 161 УК РФ («Попытка грабежа»). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.
В распоряжение 72.ру попала видеозапись ограбления. Портал опубликовал расшифровку диалога между грабителем и сотрудницы МФО.
– Слышал, что у вас акция проходит «Деньги даром». А у вас где хранятся?
– Что значит, где деньги?
– Это значит, что ограбление.
– Сейчас ко мне родственники придут.
– Хорошо. Доставайте деньги.
– Я их сдала.
– Так они у вас здесь хранятся.
– Как это, здесь хранятся?
– Ну, вы же выдаете деньги?
– Вы ерундой не занимайтесь. Они уже идут ко мне.
– Ну и что, идут...
– Ну что вы делаете?
– Я? Граблю, но не вас, а компанию.
– Ну зачем вы это делаете, ерундой занимаетесь? Отвечать-то буду я. Всё это из моего кармана.
– До вашего закрытия осталось пять минут. Вы еще успеете одеться и спокойно уйти.
– Что же вы делаете?
– Я же сказал, акция «Деньги даром».
– Нету, я не могу, потому что у меня нету! Я сдала.
– Отходите, я вас не трону.
– Как не тронете, вы же со шприцем? Молодой человек... Ну, пожалуйста. Я только устроилась. Что же делать?
– Вас не накажут.
– Как не накажут?..
Тюмень. Другие новости 18.09.19
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