В Тюмени поймали насильника с кавказской внешностью и ищут его жертв (ФОТО)

В Тюмени ищут жертв насильника. В сентябре 2019 в районе улицы 50 лет ВЛКСМ города Тюмени 34-летний мужчина совершил преступление против половой неприкосновенности.

Сотрудники полиции оперативно задержали подозреваемого и поместили его под стражу. Сейчас мужчине уже предъявлено обвинение. Судя по всему, преступление на 50 лет ВЛКСМ было не единственным, которое он совершил.

В СУ СКР по Тюменской области ищут других пострадавших от действий обвиняемого. «Просим обращаться в следственный отдел по Центральному округу города Тюмень по адресу: ул. Северная д. 2/2 (следователь Галямов Тагир Тавкилевич), или по телефонам: 8-904-491-4325 (дежурный по следственному управлению) или 02 (102 с мобильных телефонов)», – обратились к гражданам следователи и разместите на своем сайте фотографию мужчины, обвиняемого в насилии.

Тюмень, служба информации

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