В Тюмени объявлено штормовое предупреждение

На Тюмень надвигается непогода. Днем 19 сентября и ночью 20 сентября 2019 года местами ожидается сильный дождь, гроза, усиление ветра с порывами 19-24 м/с, возможен град.

«При усилении ветра следует ограничить выход из зданий. Если стихия застала вас на улице, от шквального ветра можно укрыться в подъездах, магазинах, подземных переходах. Ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, недостроенными зданиями. Избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами», – напоминают в МЧС по Тюменской области.

Тюмень, служба информации

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