Мэрия Тюмени избавится от 22 квартир вместе с жильцами

Администрация Тюмени бесплатно передаст 22 жилых помещения Нижнетавдинскому району. Проект такого решения был единогласно одобрен депутатами городской думы на заседании комиссии по экономическому развитию и бюджету в среду, 18 сентября.

Как сообщила директор департамента имущественных отношений администрации города Елена Уляшева, эти 22 квартиры в многоквартирных домах остались на балансе города с советских времен. Жильцы квартир работали на водозаборе, поставлявшем воду «Водоканалу». Впоследствии жилые помещения и земля под зданиями перешли в муниципальную собственность Тюмени.

Сейчас жильцы квартир занимают их по праву социального найма. Поскольку квартиры географически находятся не в пределах городской черты Тюмени, распоряжаться ими мэрия не может, в частности, не может предоставить их нуждающимся в жилье горожанам.

Депутаты единогласно проголосовали за передачу квартир, хотя и удивились, почему вопрос не решался так долго. Представители администрации сослались на неразбериху и сказали, что вопрос прорабатывался долгое время. Либерал-демократ Мурат Тулебаев напоследок предложил, чтобы глава Нижнетавдинского района Валерий Борисов, бывший глава управы ЦАО Тюмени, в ответ также выделил городу участок земли.

Тюмень, служба информации

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