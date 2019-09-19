Победитель довыборов в тюменскую облдуму поклялся быть хорошим депутатом

Избранный депутат тюменской областной думы от «Единой России» Николай Руссу принес присягу на уставе Тюменской области. Торжественная процедура прошла на первом после каникул заседании думы региона.

Николай Руссу поклялся «добросовестно исполнять обязанности депутата тюменской областной думы в интересах населения Тюменской области». После присяги председатель думы Сергей Корепанов вручил Руссу нагрудный знак депутата.

До присяги перед депутатами выступил председатель избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин. Он рассказал об итогах избирательной кампании 2019 года.

Халин сообщил, что выборы в целом прошли спокойно, и их результаты не обжаловались в судах. Поступило три жалобы. В основном, как выразился Халин, жалобы поступали от самовыдвиженца Юрия Рябцева, который не был зарегистрирован в качестве кандидата на выборах. Рябцев дошел до Верховного суда, но все решения тюменских избирательных комиссий остались в силе.

Напомним, довыборы в тюменскую областную думу были назначены после перехода единоросса Олега Чемезова на работу заместителем губернатора Свердловской области.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 18.09.19

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