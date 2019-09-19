В Тюмени закроют дорогу в аэропорт Рощино (СХЕМА)

В Тюмени на целый день перекроют улицу Ямскую на участке от объездной дороги до аэропорта Рощино. Движение будет организовано в объезд.

Информация о перекрытии дороги в аэропорт размещена в группе «ЧС Тюмени» соцсети «ВКонтакте». Все шесть полос движения на дороге будут перекрыты 22 сентября с 8-00 до 18-00. Будет проводиться установка рамной конструкции над пешеходным переходом у Государственного аграрного университета Северного Зауралья.

Согласно схеме, объезд будет организован по улице Полякова. Один из комментаторов сообщил, что над дорогой будут устанавливать надземный пешеходный переход.

В пресс-службе администрации Тюмени сообщили, что работы выполняет Главное управление строительства Тюменской области. В ГУСе получить комментарий не удалось, телефон пресс-секретаря не отвечал, агентству предложили направить официальный запрос.

Тюмень, служба информации

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