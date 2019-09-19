В Рощино задержали пьяного пилота, который не смог вылететь в Сургут

Полицейские и авиакомпания прокомментировали информацию о задержании пьяного пилота Azur Air Александра Слободчикова в аэропорту Рощино Тюмени. Как пояснили агентству «Новый День» в пресс-службе управления МВД на транспорте по УрФО, мужчина действительно был задержан, только он в этот момент находился в статусе пассажира: лететь за штурвалом пьяным он не планировал, он лишь хотел добраться до места выполнения своего следующего рейса в салоне самолета.

О ЧП стало известно в четверг, 19 сентября 2019 года, хотя оно случилось еще 2 сентября 2019 года. «Федеральное агентство новостей» написало, что мужчина должен был выполнять рейс из Тюмени в Сургут. В какой-то момент он позвонил диспетчеру и сообщил, что его задержали сотрудники полиции в аэропорту Рощино и лететь он не может, так как находится в нетрезвом состоянии в «обезьяннике».

Как пояснили агентству «Новый День» в пресс-службе авиакомпании, пилот не должен был сидеть за штурвалом на рейсе Тюмень-Сургут. Там он был лишь пассажиром, так как его следующий полет должен был начинаться именно в Сургуте. Azur Air вообще не летает на внутренних рейсах- только на международных.

«Данный пилот 2 сентября выполнил рейс из Бургаса в Тюмень, после чего у него были запланированы два выходных дня, а 4 сентября Слободчиков в качестве пилота должен был выполнять рейс из Сургута в Анталью»,– объяснили в авиакомпании.

Судя по имеющейся информации, события развивались так. Пилот прилетел в Тюмень и начал отмечать праздник. Внезапно ему сообщили, что он 4 сентября должен пилотировать самолет по маршруту Сургут-Анталья. Для этого ему нужно было вылететь 2 сентября в Сургут. Мужчина разозлился из-за того, что ему нужно добираться в другой город и выходные дни оказались сорванными. Но, тем не менее, поехал в аэропорт, чтобы улететь в ХМАО.

В аэропорту Тюмени его задержали сотрудники полиции за мелкое хулиганство. Как рассказали агентству «Новый День» в пресс-службе управления МВД на транспорте в УрФО, пилот ругался матом и находился в нетрезвом состоянии. Соответственно, в Сургут из-за задержания он не попал. Поэтому ему пришлось звонить диспетчеру и говорить, что его задержали в нетрезвом виде с просьбой перенести его вылет в Сургут.

«У меня два выходных, я сидел, гулял. А вы меня не предупредили, поставили этот рейс. Зачем вы мне это сделали, объясните мне, пожалуйста? Я – командир. У меня праздник. А вы мне поставили вечером рейс. Меня полиция не пустила на рейс в Сургут, так как я сильно пьяный. Сделайте мне рейс в Сургут на утро, чтобы я ближайшим рейсом в Сургут улетел», – говорит мужчина. Аудиозапись также размещена агентством ФАН.

В авиакомпании заключили: ведется служебное расследование. «Ни один рейс из Сургута по причине неявки экипажа задержан не был»,– уверили в пресс-службе перевозчика.

Тюмень, Сургут, служба информации

Тюмень, Сургут. Другие новости 19.09.19

Тюменская облдума больше не будет платить зарплату родственникам депутатов. / Власти Ямала не смогли с первого раза избавиться от тюменского санатория. / В Тюмени закроют дорогу в аэропорт Рощино (СХЕМА). Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»