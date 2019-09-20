Силовики задержали подозреваемого в ограблении тюменского банка

Силовики задержали подозреваемого в ограблении тюменского филиала банка «Открытие». Об этом в пятницу, 20 сентября 2019 года, сообщил источник агентства «Новый День», знакомый с расследованием.

Речь идет о ЧП, которое случилось 17 сентября 2019 года. В полицию поступило сообщение о том, что неизвестный в маске совершил налет на банк и похитил деньги.

Информация будет обновляться.

Тюмень, служба информации

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