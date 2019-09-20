Тюменский пристав совершил подлог, чтобы избавить своего ребенка от долгов

В Тюменской области судебный пристав сфальсифицировала документы, чтобы помочь своему ребенку избежать выплат по налогу. Женщина работала в Заводоуковском межрайонном отделе судебных приставов.

В 2017 году она получила исполнительное производство в отношении собственной дочери о взыскании налога и пени на сумму около 15 тысяч рублей. Вместо того чтобы заявить самоотвод, пристав незаконно вынесла постановление об отмене ареста банковского счета дочери, внеся ложные сведения о погашении задолженности.

«В марте 2017 года по трем другим исполнительным производствам в отношении дочери злоумышленница незаконно вынесла акты о возвращении исполнительного листа взыскателю, ввиду невозможности установления места нахождения должника и вынесла постановления о прекращении исполнительного производства. Она помогла избежать родственнице взыскания налога на сумму около 20 тыс. рублей», – рассказали в СУ СКР по Тюменской области.

Было возбуждено уголовное дело. Женщину обвинили в служебном подлоге. Расследование завершено, материалы направлены для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи в суд.

Заводоуковск, служба информации

Заводоуковск. Другие новости 20.09.19

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