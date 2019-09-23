Губернатор Моор наградил бывшего замгубернатора Ямала

Губернатор Тюменской области Александр Моор наградил почетной грамотой депутата областной думы Николая Бабина. Бабин представляет в тюменской облдуме Ямал. С 2000 по 2007 год он был заместителем губернатора ЯНАО, имеет звание почетного гражданина округа.

«За значительный вклад в дело государственного строительства, развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность», – перечисляются заслуги ямальца, который 18 сентября 1944 года отметил 75-летний юбилей.

Вместе с грамотой губернатора Николай Бабин должен получить единовременную выплату в размере 11,5 тыс. рублей.

Тюмень, служба информации

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