Тюменских врачей обвинили в попытке изъять органы у живого пациента

В Тюмени родственники попавшего в ДТП 19-летнего парня взяли штурмом отделение реанимации ОКБ №2. Они написали заявление в полицию, обвиняя врачей в отключении живого пациента от аппаратов, поддерживающих жизнедеятельность. Медики обвинения отрицают, утверждая, что мозг пациента к моменту отключения был уже несколько часов мертв.

19-летний житель Тюмени попал в реанимацию ОКБ №2 Тюмени после ДТП, которое случилось на повороте с объездной дороги на Салаирский тракт в четверг, 19 сентября. Как сообщили в пресс-службе областной ГИБДД, по предварительным данным, молодой человек на своем автомобиле выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком. Как сообщили в областном департаменте здравоохранения, парень поступил в реанимацию ОКБ№2 с тяжелой сочетанной травмой, в том числе – с переломом основания черепа. Пациента привезли в больницу уже в состоянии комы.

В сознание молодой человек так и не пришел. По версии, распространенной пресс-службой областного департамента здравоохранения, в воскресенье, 22 сентября в половине первого часа ночи была зафиксирована смерть мозга пациента. Юридически это означает, что человек умер, но поддержание биологических функций пациента было продолжено.

Врачи сообщили родным пациента о смерти мозга. Врачи предложили родственникам молодого человека рассмотреть вариант изъятия его органов для трансплантации, но они категорически отказались и отреагировали агрессивно. После этого врачи поддерживали жизнедеятельность организма пациента еще несколько часов, пока поздним вечером воскресенья у него не остановилось сердце. Реанимировать парня не удалось. «Ввиду полного истощения ресурсов организма данного пациента искусственное их поддержание перестало быть эффективным», – сообщили в департаменте.

Мать пациента все это время находилась при нем, она требовала от врачей продолжать оказание помощи ему. Когда сердце пациента остановилось, несколько его родственников ворвались в отделение реанимации, сломав магнитный замок на двери. Они разговаривали с медиками матом и угрожали им расправой, но физического насилия не применяли.

Работа реанимационного отделения была парализована на некоторое время. При этом в палате находилось еще два пациента, которые были в сознании. Врачи вызвали полицию, но сумели вывести родственников из реанимации еще до приезда полицейских.

На место прибыл патруль ППС, участковый уполномоченный и ответственный дежурный Отдела полиции №5. Полицейские получили заявления от обеих сторон. Родственники умершего парня написали заявление о незаконном отключении пациента от аппаратуры, обеспечивающей жизнедеятельность организма.

В социальных сетях близкие умершего сообщали, что врачи ничего не сделали для его спасения, когда у парня стало резко падать давление. Они также писали, что медики не смогли предоставить заключение о смерти мозга пациента. По мнению родственников, молодой человек был еще жив, когда врачи обсуждали вопрос об изъятии его органов для трансплантации.

Медики также написали заявление в полицию по факту поступивших им угроз расправой. Сотрудники больницы посчитали угрозы реальными. Сейчас городская полиция проводит проверку по факту случившегося, сообщили в пресс-службе УМВД по городу Тюмени.

Тюмень, служба информации

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