СК проверит тюменскую больницу, сотрудников которой обвинили в попытке изъять органы живого пациента

Тюменское региональное управление СК РФ начало проверку в отношении врачей реанимации ОКБ №2. Основанием стало обращение родственников умершего в воскресенье, 22 сентября в реанимации молодого человека, обвинивших медиков в неоказании медицинской помощи.

Как сообщили в Следственном управлении СК РФ по Тюменской области со ссылкой на СМИ, 20-летний тюменец попал в ДТП 19 сентября 2019 года. Он был доставлен в отделение реанимации ОКБ№2 города Тюмени, где доктора, якобы, не оказали парню медицинскую помощь. Следователи намерены опросить очевидцев и назначить судебно-медицинскую экспертизу.

Как сообщал «Новый День», в воскресенье, 22 сентября, в реанимации ОКБ №2 скончался молодой человек, получивший в ДТП тяжелую сочетанную травму, в частности, перелом основания черепа. Мужчина был доставлен в состоянии комы и умер, не приходя в сознание. Департамент здравоохранения региона заявил, что мозг пациента погиб в 00:30 ночи с субботы на воскресенье. Родственники погибшего обвиняют врачей во лжи, по их мнению, вечером воскресенья пациент был еще жив, а врачи просто отказались его спасать, когда у парня резко стало падать кровяное давление.

Также родственники умершего выражали свое возмущение предложением врачей дать согласие на изъятие органов молодого человека. Они считают, что врачи предлагали изъять органы у еще живого пациента. В свою очередь, медики заявили, что родственники пациента вели себя неадекватно и взяли штурмом отделение реанимации, сломав магнитный замок на двери. На место были вызваны сотрудники полиции, которые приняли два заявления. Одно поступило от родных умершего, другое – от медиков, заявивших, что родственники им угрожали расправой.

Тюмень, служба информации

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