Тюменские власти раздадут жертвам политических репрессий по 500 рублей

В Тюмени жертвам политических репрессий выплатят по 500 рублей. Такую дополнительную меру социальной поддержки тюменское правительство решило оказать ко Дню жертв политических репрессий в 2019 году (в России этот день отмечается ежегодно 30 октября).

Для того чтобы получить эти деньги реабилитированные граждане или пострадавшие от политических репрессий люди должны проживать на территории Тюменской области.

Тюмень, служба информации

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