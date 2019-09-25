Глава Тюмени Кухарук ликвидирует пресс-службу мэрии

Пресс-служба администрации Тюмени будет преобразована в Комитет по связям с общественностью и СМИ и подчинена лично главе города Руслану Кухаруку. Такое предложение мэра городская дума Тюмени рассмотрит на заседании в четверг, 26 сентября.

Согласно пояснительной записке к проекту решения, сейчас в администрации города Тюмени обеспечение доступа к информации о деятельности главы и администрации города осуществляет пресс-служба администрации, созданная в составе административного департамента. При этом, говорится в документе, работа пресс-службы имеет межотраслевой характер и не может сводиться только к компетенциям административного департамента. Поэтому, для оптимизации работы пресс-службы, ее предполагается преобразовать в Комитет по связям с общественностью и СМИ. Координацию и контроль за деятельностью комитета глава города Руслан Кухарук намерен возложить на себя.

По данным источника агентства, новый комитет не получит дополнительного финансирования, основные изменения имеют административный характер. Изменений в штатной численности также не предполагается, возглавит комитет нынешний руководитель пресс-службы Гульнара Сидоркина.

Сейчас работу пресс-службы курирует директор административного департамента мэрии Татьяна Файзуллина, которая часто дает сотрудникам пресс-службы поручения, не входящие в их должностные обязанности, говорит источник. Пресс-служба ведет значительное количество проектов информационной направленности, которые не имеют отношения к СМИ.

К работе со средствами массовой информации относится порядка 40% всей деятельности пресс-службы. Зато ее сотрудники занимаются соцсетями, порталом управления городом «Тюмень – наш дом» (проект вошел в топ лучших муниципальных практик России) и другими имиджевыми и информационными проектами мэрии. Именно для упорядочения работы пресс-службы Кухарук и переводит ее под свой личный контроль, считает собеседник агентства.

Получить комментарий в пресс-службе администрации Тюмени не удалось.

Тюмень, служба информации

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