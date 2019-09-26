В Тюмени депутаты пожаловались чиновникам на то, что у них дома холодно и нет горячей воды

Депутаты тюменской городской думы 26 сентября раскритиковали работу единой теплоснабжающей организации – компании «УСТЭК» – по подготовке теплосетей к зиме. По мнению думцев, администрации Тюмени стоило бы обратиться в прокуратуру, чтобы надзорный орган проверил коммунальщиков в связи с затягиванием ремонтных работ.

Во время обсуждения исполнения бюджета Тюмени за первое полугодие 2019 года коммунист Александр Чепик поинтересовался, нет ли у мэрии планов обратиться в прокуратуру и инициировать проверку в «УСТЭКе».

«Судя по интервью исполнительного директора «УСТЭК» Марата Царгасова, у нас в городе все хорошо, мы всех теплом снабдили. Но мы все помним, что все лето город был раскопан, мы все стояли в пробках. Мне интересно, нет ли у товарищей Кухарука и Перевалова желания обратиться в прокуратуру, чтобы компанию «УСТЭК» проверили и объяснили им, как они неправильно работают? – задал вопрос Чепик. – Потому что горожане массово жалуются. Необходимо сделать запрос в прокуратуру, потому что именно они сорвали сроки и именно из-за их работ мы страдаем и не получаем своевременно отопление».

Однако глава города Руслан Кухарук заявил, что мэрия не планирует жаловаться на «УСТЭК» в прокуратуру.

«Заказчиком этих работ выступаем не мы, они выполняются в рамках инвестиционной программы ресурсоснабжающей организации», – заявил мэр. Он добавил, что администрация города уже передала в РСО свои планы работ на ближайшие годы, чтобы те имели возможность заранее разработать проектную документацию.

«Инвестиционная программа уже позволяет ресурсоснабжающей организации определять подрядчика заранее, – сказал Кухарук. – Я надеюсь, что в следующем году РСО подойдет к выполнению работ намного раньше».

Мэр добавил, что летом, действительно, были опасения, что сроки ремонта теплосетей будут сорваны, но сейчас все плановые работы завершены. «В программу работ теплосетевой организации было включено очень большое количество объектов, которые были сильно изношены. Было проведено оперативное совещание, на котором мы по каждому объекту определили план-график работ, которые должны быть выполнены. Я 23 сентября подписал постановление о начале отопительного сезона. К этому моменту все те работы, которые должны быть выполнены, выполнены. На сегодня будут выполняться работы по восстановлению благоустройства», – сказал Кухарук.

Замглавы администрации Тюмени Павел Перевалов сообщил депутатам, что «в 2019 году в Тюмени был выполнен «беспрецедентный объем работ по замене сетей – порядка 17 км».

«Естественно, это не проходит незамеченным для горожан, – сказал Перевалов. – Определенные неудобства есть, но они ведут к улучшению качества теплоснабжения».

Работа «УСТЭК» вызвала критику и либерал-демократа Мурата Тулебаева. Депутат заявил чиновникам, что они неудовлетворительно справляются с контролем за работой РСО. «Вам надо усилиться в этом вопросе», – заявил Тулебаев и пожаловался, что в его жилье до сих пор нет горячей воды и отопления.

Напомним, на совещании в начале сентября чиновники мэрии во главе с Кухаруком жестко раскритиковали работу «УСТЭК» по подготовке к зиме. По данным мэрии, если бы на тот момент наступили холода, то около трехсот домов остались бы без отопления.

Компания «УСТЭК» является единой теплоснабжающей организацией в Тюмени. Контролирует организацию уральская «Корпорация СТС» энергетиков Алексея Боброва и Артема Бикова.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 26.09.19

Круглую баню в Тюмени предложили назвать именем мэра Москвы. / Стали известны подробности убийства младенца в тюменском лесу. / Глава Тюмени Кухарук ликвидирует пресс-службу мэрии. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»