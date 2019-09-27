В Тюменской области назначили нового главу следственного отдела

Руководителем Ялуторовского межрайонного следственного отдела СУ СК по Тюменской области назначили Мурата Ахметова. Ранее он руководил Голышмановсим межрайонным следственным отделом.

Назначение состоялось 25 сентября, сообщили в пресс-службе ведомтсва.

Мурат Ахметов – выпускник Тюменского государственного университета (2010 год). В 2011 году он поступил на службу в органы следственного комитета региона. Сначала работал следователем в следственном отделе Ленинского АО Тюмени, потом стал замруководителя данного отдела.

Ялуторовск, служба информации

Ялуторовск. Другие новости 27.09.19

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