В Тюмени мужчина утонул в зерне

Роструд в Тюменской области решает вопрос о привлечении к административной ответственности АО ПЗ «Учхоз ГАУ Северное Зауралье». Работник предприятия утонул бункере с зерном.

Трагедия произошла еще 15 августа 2019 года. Механик отправил своего помощника на обед, обратно тот не вернулся. В процессе поиска его обнаружили в бункере с зерном. Работника откопали, остановили процесс загрузки сушилок. Но пульс у мужчины не прощупывался. Медицинские работники констатировали смерть.

Позже выяснилось, что погибший мужчина употреблял алкоголь.

Рострудинспекция пришла к выводу, что причиной несчастного случая послужила плохая организация работ – сотрудники не проходили медицинский осмотр. Некоторые из них работали в состоянии алкогольного опьянения. Также не в полной мере было обеспечено наличие комплекта нормативно-правовых актов, содержащих требования охраны труда в соответствии со спецификой деятельности предприятия.

По результатам расследования комиссия квалифицировала данный несчастный случай как связанный с производством, – сообщили в Роструде.

Тюмень, служба информации

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