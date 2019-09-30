В Тюменской области два большегруза столкнулись и убили человека

В Тюменской области столкнулись две фуры. В аварии погиб водитель грузовика, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области.

Как сообщили в группе «ЧС Тюмень» соцсети «Вконтакте», удар был такой силы, что «обломки большегрузов разбросало на десятки метров, многотонные машины проломили ограждение дороги».

В пресс-службе ГИБДД региона сообщили следующее: «Вчера на 372 километре автодороги Тюмень – Омск в 11:50 у автомобиля «Скания» занесло автоприцеп. В результате произошло столкновение со встречным автомобилем «Камаз». Также была задета проезжающая мимо «Тойота Камри». В результате ДТП водитель «Камаза», житель Оренбургской области 1956 года рождения, скончался на месте».

Тюмень, Новый День, служба информации

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