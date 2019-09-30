Тюменцам предложили пожаловаться на капремонт и коммунальщиков

Во вторник, 1 октября, в прокуратуре Тюменской области будет работать горячая линия для приема жалоб о нарушениях при капремонте домов и сбоях при отоплении.

«Надзор за соблюдением прав граждан в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в том числе, в ходе капремонта многоквартирных домов, обеспечения своевременного начала отопительного сезона и устойчивого теплоснабжения, является одним из приоритетных в прокуратуре Тюменской области», – объяснили в надзорном ведомстве.

Там попросили граждан сообщить о нарушениях по телефону 8(3452) 27-04-44. Звонки будут приниматься с 10 до 13 часов.

«Вся поступившая информация будет проверена, при наличии оснований приняты необходимые меры реагирования», – пообещали в прокуратуре.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 30.09.19

В Тюменской области два большегруза столкнулись и убили человека. / Арест высокопоставленного тюменского силовика признали законным. / Главный полицейский Тюменской области уходит в отставку. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»