Тюменские спортсмены в Адлере остались без денег на еду и жилье

Юные спортсмены из Тобольска оказались без денег для оплаты проживания и питания на всероссийских соревнованиях в Адлере. 21 спортсмен из легкоатлетической команды Тобольска жили у сердобольного местного жителя, пока городские чиновники не перечислили средства для их размещения в гостинице.

Как сообщил на своей странице «ВКонтакте» тренер Александр Коваленко, дети приехали в Адлер на всероссийские соревнования по четырехборью «Шиповка юных». Якобы центр спортивной подготовки Тюменской области отправил детей в Адлер, заверив, что деньги за билеты и проживание с питанием будут высланы по мере прибытия группы в пункт назначения. Дети с тренером приехали в Адлер 22 сентября, но из-за недостатка средств в гостиницу не поселились.

Коллега Александра Коваленко, тренер Леонид Клевачев, разместил в сети видеообращение, в котором рассказал, что для обеспечения детей всем необходимым должны были использоваться средства Центра спортивной подготовки Тюменской области (ЦСП). По словам тренера, на неоднократные обращения чиновники не реагировали, и для размещения детей и их питания тренеру пришлось тратить собственные деньги.

«На что хватило средств, так мы с разместились. Я вынужден вкладывать свою зарплату. Из этих денег я могу покупать какие-то продукты и содержать команду хоть минимумом питания», – сообщил тренер Клевачев.

Позже на своей странице Александр Коваленко принес извинения директору ЦСП Елене Брохес. «В настоящее время проблема с размещением детей и питанием, которые находятся на соревновании в Адлере, разрешилась благодаря помощи спортивного руководства Тобольска. Как выяснилось, проблема возникла из-за ненадлежащего исполнения своих обязанностей исполнительного директора федерации легкой атлетики Сергеева Олега Владимировича», – написал Коваленко.

В пресс-службе мэрии Тобольска сообщили, что проблема возникла из-за «недопонимания» между тренером и спортивным руководством, и сейчас мэрия выясняет причины возникновения конфликта. По версии чиновников, финансирование поездки изначально должно было оплачиваться «задним числом». «Изначально было обговорено, что финансирование команда получает после поездки. Родители были в курсе, тренер и команда пошли на это осознанно», – сообщили в мэрии. По данным мэрии, команда должна была закончить свое выступление не позже 26 сентября, но спортсмены и тренеры самостоятельно приняли решение задержаться в Адлере до 3 октября.

В пресс-службе не смогли объяснить, зачем тренеру было публиковать обвиняющую информацию в соцсети. «Даже испытывая финансовые сложности, помощь они могли получить, и напрямую обратившись к руководству спортивного комитета (города Тобольска – прим. ред.). Тем не менее, на пост в интернете незамедлительно отреагировали, чтобы тренер перевел детей в лучшие условия», – сообщили в мэрии. По словам чиновников, деньги, выделенные на поездку, никуда не исчезли. «Это не из ряда вон выходящая ситуация, это нормальная практика», – сказали в мэрии о финансировании поездки «задним числом».

Исполнительный директор Федерации легкой атлетики Тюменской области Олег Сергеев заявил «Новому Дню», что не имеет никакого отношения к финансированию поездки тобольской команды. По словам Сергеева, финансирование проводилось через спортивную школу №2 города Тобольска, к которой и относится команда.

«Эта команда должна была поехать на три дня. 25, крайний срок – 26 сентября они должны были уехать в Тобольск. Шумиху они подняли 27 числа, когда должны были быть на пути в Тобольск. А они остались в Адлере. Они уехали с деньгами на длительный срок. Видимо, родители дали на это деньги, а тренеру денег не дали», – предположил Сергеев. Выложенные в сеть фотографии детей Сергеев назвал «постановочными».

«Это лукавство, – сказал Сергеев. – Они поехали на юг выступить на соревнованиях и отдохнуть. Имеют право. Но обвинять Брохес (директор ЦСП – прим. ред.) или Сергеева было просто лишнее».

Отметим, что на соревнованиях тобольские ребята заняли 4 место. Получить комментарий в ЦСП не удалось, директор Елена Брохес была занята на совещании.

Тобольск, служба информации

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