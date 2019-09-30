Тюменские депутаты пишут письмо Дмитрию Медведеву про пчел

Депутаты Тюменской облдумы готовят обращение к спикеру Госдумы Вячеслав Володину и главе российского правительства Дмитрию Медведеву. В нем тюменцы заявляют о необходимости введения дополнительного правового регулирования в сфере госнадзора за оборотом пестицидов в России.

Как рассказала «Новому Дню» член комитета по аграрным вопросам Тамара Казанцева, причиной послужила массовая гибель пчел летом 2019 года.

«Пчелы гибли не только в Тюменской области, но и в Мордовии, Ульяновской, Саратовской, Воронежской, Курской областях, в Алтайском крае. По данным Минсельхоза РФ, от отравления пестицидами летом в России погибли 39,7 тыс. пчелосемей, тот есть 1,3% от общего количества пчелосемей, – сообщила Казанцева. – При этом пострадавшие пчеловоды не могут получить доказательства наличия причинно-следственной связи между нарушением регламента применения пестицидов и гибелью пчел. Дело в том, что нет доступных лабораторий, способных сделать качественный и количественный анализ на остаточное содержание пестицидов».

По словам депутата, ранее такие анализы делали в Россельхознадзоре, но сейчас эти функции упразднены, и контроля за пестицидами фактически нет. Агрохимикаты контрабандой вывозят из Китая в Россию, а здесь применяют без госрегистрации, незаконно.

Тюменские депутаты предлагают наделить Россельхоз или иной орган полномочиями по осуществлению госнадзора за оборотом пестицидов в сельскохозяйственном производстве.

«Для этого необходимо внести изменения в постановление правительства РФ «Об утверждении положения о федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору» в части дополнения сферы деятельности данной службы полномочиями по надзору за регламентом применения пестицидов, агрохимикатов при выращивании сельскохозяйственных культур», – говорит Тамара Казанцева.

Проект обращения депутатов будет одобрен на заседании аграрного комитета 9 октября, а затем внесен в думу.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 30.09.19

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