Тюменские власти потратят на сказочный сайт «единороссов» 600 тысяч рублей

Тюменские власти потратят 604 тыс. рублей на создании и продвижение сайта, посвященного сказочному «Коньку-Горбунку. Соответствующую закупку сегодня разместило Агентство туризма и продвижения Тюменской области. Так чиновники намерены развивать детский туризм.

Закупка осуществляется у единственного поставщика – ИП Репаленко Станислава Евгеньевича. Согласно контракту, который был пописан 2 октября, до 10 декабря 2019 года он обязан изготовить сайт конекгорбунок.рф. При этом сайт уже создан, украшен символикой партии «Единая Россия» и функционирует. Все разделы в нем заполнены. Есть, в том числе, интерактивная игра, галерея, новости.

Напомним, Конек-Горбунок – проект тюменских единороссов, курирует его глава регионального отделения ЕР, первый вице-спикер облдумы Андрей Артюхов. Он считает, что образ Конька способен привлечь в регион туристов со всей России.

«Надеюсь, проект будет успешным и привлечет в Тюменскую область как туристов Югры, Ямала и близлежащих регионов, так и из других стран. Великий Устюг посещают 300 тысяч человек в год, наш Конек-Горбунок вполне может конкурировать с Дедом Морозом», – заявлял роанее Артюхов.

23 сентября стало известно, что Агентство туризма и продвижения Тюменской области покупает двух блогеров, которые смогут пропиарить проект «Конек-Горбунок», съездив по местам сказочника Петра Ершова. За два тура из бюджета хотят заплатить 707,5 тыс. рублей. Поставщиком выступило ООО «Диджитал агентство», бывшим владельцем которого является Мария Вячеславовна Бабина (Газизова по мужу) – начальник управления информации департамента по общественным связям Тюменской области, жена друга главы департамента Павла Белявского – Артема Газизова.

Тюмень, служба информации

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